В списке на приватизацию - 19 важных для Киева компаний

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности не поддержала исключение из Программы приватизации компании «Киевгорстрой», «Киевгаз», «Киевводоканал» и еще ряда стратегических для общества столицы компаний.

Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Денис МОСКАЛЬ (внефракционный, бывший БЮТовець) после очередного заседания комиссии, проинформировали УНИАН в пресс-службе депутата.

Так, по его словам, Постоянная комиссия по вопросам собственности не поддержала проект решения Киевсовета об исключении из перечня хозяйственных обществ, пакеты акций и доля которых принадлежат территориальной общине Киева и подлежат продаже, 19 компаний, среди которых, в частности, ОАО ХК «Киевгорстрой», ОАО «Киевхимволокно», ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ОАО «Киевпроект», ЗАО «Хлеб Киева».

«Я убежден, сегодня мы стали свидетелями очередной попытки новых незаконных владельцев защитить «свое» имущество. Официальная причина, почему комиссия не смогла принять решения, - якобы, вопрос не прошел бюджетную комиссию. Однако когда крали «Киевгорстрой» и «Киевгаз» - бюджетную комиссию никто не спрашивал», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

Политик напомнил, что уже инициировал исключение из Программы приватизации ОАО ХК «Киевгорстрой» на сессии Киевсовета 7 октября 2010 г. Тогда депутаты поддержали это решение, но менее чем через час его отменили, ссылаясь на «отсутствие согласования в профильной комиссии».

«Тогда на сессии 7 октября депутаты ЧЕРНОВЕЦКОГО не позволили исключить «Киевгорстрой» из Программы приватизации. А сегодня на заседании комиссии был сделан второй шаг по «невозвращению этой компании городу», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

Депутат выразил убеждение, что вопрос исключения из Программы приватизации 19 хозяйственных обществ, пакеты акций и доли которых принадлежат территориальной общине г. Киева и подлежат продаже, необходимо рассмотреть срочно.

«Мне бы очень хотелось верить, что здравый смысл победит», - добавил Д.МОСКАЛЬ.

Депутат напомнил, что Хозяйственный суд Киева признал территориальную общину Киева в лице Киевсовета владельцем 80% акций ОАО ХК «Киевгорстрой», 25,46% акций ОАО «АК «Киевводоканал» и 28,46% пакета акций ОАО «Киевгаз».

Справка УНИАН. В состав Постоянной комиссии по вопросам собственности входят 11 депутатов, из которых: 4 – из Блока Черновецкого, 3 – внефракционные, 1 – из фракции “ГАК” (председатель правления ОАО «Киевгаз» Сергей СЛЕПКАНЬ) и еще по 1 депутату от Блока Литвина и Блока Виталия Кличко. Возглавляет комиссию Владимир ДЕЙНЕГА – представитель фракции Партии регионов.