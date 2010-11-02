Янукович поручил готовить ежегодное послание парламенту

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил подготовить к 1 февраля 2011 года свое ежегодное послание к Верховной Раде.

Об этом говорится в распоряжении В.ЯНУКОВИЧА от 1 ноября, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью обеспечения подготовки ежегодного послания Президента к Верховной Раде глава государства поручил создать рабочую группу.

Руководство подготовкой послания возложено на главу Администрации Президента Украины, руководителя рабочей группы Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Методическое и научное обеспечение подготовки послания возложено на Национальный институт стратегических исследований и лично его директора Андрея ЕРМОЛАЕВА, который также назначен заместителем руководителя рабочей группы.

Обеспечение статистической информацией, необходимой для подготовки послания, возложено на Александра ОСАУЛЕНКО – председателя Государственного комитета статистики.

В.ЯНУКОВИЧ поручил рабочей группе разработать и подать до 10 ноября 2010 года проект структуры послания, а до 1 февраля 2011 года – проект послания.