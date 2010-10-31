Запорожская ОГА: власть организовала подвоз людей на участки

В Запорожской области областная власть организовала подвоз людей на участки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, соответствующую информацию озвучил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре ОГА Запорожский губернатор Борис ПЕТРОВ.

"Чтобы помочь гражданам воспользоваться конституционным правом и отдать свой голос за тех или иных кандидатов на местных выборах, областная власть организовала подвоз людей на участки. Это особенно актуально для отдаленных поселков региона. Возможно, благодаря этому количество проголосовавших граждан в сельской местности, пока больше, чем в городах областного значения", - цитирует Б.ПЕТРОВА пресс-служба ЗОГА.

Тем не менее, по данным губернатора, "по сравнению с президентскими выборами уровень явки (на избирательные участки Запорожской области - УНИАН) почти вдвое меньше", причины чему - усталость граждан от частых выборов и количество бюллетеней.

"Думаю, что одна из причин - это то, что граждане просто устали почти каждые полгода ходить на избирательные участки и голосовать. К тому же эти выборы отличаются большим количеством бюллетеней и кандидатов в списках. Это вызывает определенные сложности, особенно у пожилых людей, или имеющих плохое зрение. Изучение бюллетеней требует времени, образуются очереди. В сельских районах помещения для голосования небольшие, поэтому скопления людей создает определенную нервозность", - заявил председатель облгосадминистрации, отметив, что "в целом ситуация под контролем: по моей информации пока никто с жалобами в соответствующие органы не обращался, также нет ни одной претензии по использованию админресурса".

Как сообщал УНИАН, сегодня кандидат в мэры Запорожья от Компартии Украины, народный депутат Алексей БАБУРИН на пресс-конференции в пресс-центре КИУ заявил, что в Запорожской области "админресурс работает на полную катушку". "При формировании городских комиссий наших представителей исключали и включали своих. Речь дело идет о подтасовке и фальсификации выборов. Админресурс работает на полную катушку", - заявил Алексей БАБУРИН.

Он так же отметил, что запорожские представители Партии регионов, находясь на государственных постах всех уровней, используют админресурс, чтобы быть избранными в местные советы всех уровней и "путем шантажа и угроз" многим потенциальным кандидатам в депутаты "запрещено баллотироваться в советы". Все свои претензии, касающиеся процесса выборов в Запорожской области, А.БАБУРИН, по его словам, оформил в заявление о повсеместном использовании админресурса, которое написал на имя президента Украины и намерен передать лично Виктору ЯНУКОВИЧУ.