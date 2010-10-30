Заемщиков можно будет выселять из квартир даже с малолетними детьми?

В ближайшее время в парламент будет внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов и потребителей финансовых услуг», который среди прочего предусматривает возможность выселения людей из жилья, включая малолетних детей, в случае, если недвижимость была приобретена за кредитные средства.Об этом 28 октября заявил один из авторов законопроекта народный депутат Юрий Полунеев во время заседания Финансового пресс-клуба, пишет "Зеркало недели".

При этом нардеп добавил, что происходить это будет только за решения суда и при условии предоставления нового постоянного жилья для выселяемых.

«Если оставить норму, то семью могут высилить из жилья и не предусмотреть, каким образом и где эта семья будет существовать, то возможности прохождения такого законопроекта через парламентский зал равны нулю. Не дело законодателя предусмотреть откуда, из каких ресурсов обеспечивать жильем. Это будет по решению суда. Суд будет определять, что, например, определенный муниципалитет должен обеспечить социальным жильем человека, который должен быть выселен», — отметил депутат.

Среди потенциальных законодательных новшеств, озвученных Ю. Полунеевым, которые бы укрепили права потребителей финансовых услуг, — запрет всех потребительских кредитов в иностранной валюте; прописывание в кредитном договоре всех элементов стоимости кредита (услуги, страхование, комиссии и т.д. ); возможность досрочного возвращения кредитов без дополнительныхсанкций и т.д.

К идее, в частности, обеспечения «выселенцев» из жилья пусть и хуже, но все же пригодным для проживания помещением негативно отнесся председатель правления банка «Финансы и кредит» Владимир Хлывнюк. Банкир уверен, что этим путем «мы идем в область популизма», потому что «безответственный человек будет ходить в банки к своим друзьям и брать кредит бесчисленное количество раз, чтобы просто получить жилье от государства».