За аварии на воде нужно ввести уголовную ответственность

Судоводителей, действия которых привели к тяжелым последствиям и авариям на воде, предлагается привлекать к уголовной ответственности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, также планируется усилить административные санкции против судоводителей, у которых нет необходимых документов на суда и на право управления ими. В частности, штрафы за административные правонарушения планируется повысить в два раза.

«Я поддержу конструктивные предложения по улучшению безопасности на транспорте и ставлю задачу главам наших администраций разработать для этого необходимые нормативно-правовые акты», - сказал министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Во исполнение этого поручения Государственная администрация морского и речного транспорта (Укрморречфлот) и Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства (Госфлотинспекция) уже работают над проектами внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины с целью значительного усиления санкций за совершение административных и уголовных правонарушений законодательства на морском и речном транспорте.

Напомним, сейчас ставки штрафов, применяемых за пользование судном без надлежащих документов, в основном составляют от 17 до 170 грн. Наиболее распространенным нарушением по результатам проверок в этом году является отсутствие на борту судна необходимых документов, а также несоблюдение водителями маломерных частных судов правил безопасности судоходства.