Тимошенко заявляет о намерении отменить НДС

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении отменить взимание налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе представления предвыборной программы БЮТ на межпартийном съезде политических партий, входящих в состав Блока Юлии Тимошенко.

«Мы подготовим такой Налоговый кодекс, в котором не будет налога на добавленную стоимость. И это не лозунг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она сослалась на разработанные заключения в Евросоюзе о том, что НДС обременяет предприятия и создает коррупционные схемы. «НДС создает коррупцию и достаточно сложные процедуры, которые не дают нормально работать бизнесу. Это означает, что мы будем делать Налоговый кодекс таким, который не угнетает предпринимательство, а будет давать возможность развиваться и расцветать нашему бизнесу», - подчеркнула лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала пересмотреть действующие нормативно-правовые акты, которые предоставляют «чрезвычайные полномочия чиновников и способствуют созданию системы коррупции в государстве».

«Мы пересмотрим тысячи документов и остановим действие тех, которые дают возможность чиновникам брать взятки за каждый шаг, когда бизнесмен сталкивается с чиновником», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.