Первая десятка избирательного списка БЮТ

Блок Юлии Тимошенко утвердил список кандидатов в народные депутаты Украины в количестве 450 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие списка во время межпартийного съезда политических партий избирательного блока БЮТ проголосовали единогласно все делегаты.

В частности, в первую десятку БЮТ включены Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Иосиф ВИНСКИЙ, Андрей ШЕВЧЕНКО, Виктор ПИНЗЕНИК, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Виталий КУРИЛО, Николай ПЕТРУК и Евгений КОРНИЙЧУК.

Кроме того, в проходную часть избирательного списка БЮТ попали все народные депутаты, которые входили во фракцию БЮТ Верховной Рады V созыва. В частности, Олег БИЛОРУС, Евгений СУСЛОВ, Андрей ШКИЛЬ, Анатолий СЕМИНОГА, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Андрей КОЖЕМЯКИН, Богдан ГУБСКИЙ и ряд других народных депутатов.

Делегаты съезда также утвердили предвыборную программу БЮТ.