Кабмин одобрил Концепцию, теперь к ней нужен ”проект плана действий по реализации”

18:55, 16 апреля 2007
Общество
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Социальные услуги требуют реформ

Кабинет Министров Украины распоряжением №178-р от 13 апреля одобрил Концепцию реформирования системы социальных услуг.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило Минтруда разработать и в декабре в 2007 году подать Кабинету Министров проект плана действий по реализации Концепции на период 2008-2012 годов.

Кроме того, Кабинет Министров обязал центральные органы исполнительной власти, Совет министров АРК, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации подать в двухмесячный срок Минтруда предложения, касающиеся реформирования системы социальных услуг и финансовые расчеты связанных с этим расходов.

Реформирование системы социальных услуг предусматривается осуществить в направлении повышения их качества, усиления адресности, повышения эффективности и приближения к потребностям получателей услуг.

Среди основных задач реформы определено создание системы качественных социальных услуг, которая бы отвечала потребностям разных групп населения, прежде всего людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, путем модернизации существующих и введения новых социальных услуг.

Результатом реформирования должно стать усовершенствование управления государственными расходами на социальные услуги с целью их рационального использования, введения механизма, который стимулирует предоставителей социальных услуг к постоянному повышению уровня качества таких услуг, а также усилению роли местного самоуправления в планировании, финансировании и организации предоставления социальных услуг.

Кроме того, реформа системы социальных услуг предусматривает усовершенствование управления социальными услугами, в частности введение механизма регулирования системы социальных услуг, создания условий для развития рынка социальных услуг путем расширения их перечня, равного участия на этом рынке предоставителей услуг всех форм собственности.

 

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