Родственникам судей КС уже откручивают колеса

Служба безопасности Украины нашла подтверждение опасности по одному из фактов, о которых заявляли пятеро судей Конституционного суда Украины на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, после совместного заявления судей КСУ, СБУ возбудила 5 дел. В частности, сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сотрудники спецслужбы имели встречу с этими судьями “и те, которые имели желание и считали, что есть опасность для них и их родственников, написали соответствующие заявления”. По словам и.о председателя СБУ, часть из этих заявлений уже проверена, а по части проверки продолжаются.

«К сожалению, по одному из фактов мы имеем достаточно серьезное подтверждение», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, в ходе проверки было установлено, что во Львовской области в автомобиле, который принадлежал близкому родственнику одного из судей, неизвестные открутили все 4 колеса. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, если бы автомобиль тронулся с места, последствия были бы непредсказуемыми.

Сейчас, сообщил он, материалы проверки обращений судей КСУ и их заявления переданы в Генеральную прокуратуру. Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ и созданная следственно-оперативная группа в дальнейшем будет сотрудничать с Генпрокуратурой для того, чтобы дать ответ на заявления судей КСУ относительно угроз в их адрес и в адрес их родственников.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

В заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, они подчеркнули невозможность принимать участие «в рассмотрении судьбоносного для Украины дела», пока не будет обеспечена надлежащая работа суда. В заявлении говорится, что «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».