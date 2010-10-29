"Антонов" возьмет 300-400 млн долларов у "Внешэкономбанка"

Государственный авиастроительный концерн “Антонов” возьмет кредит у российского "Внешэкономбанка" в размере 300-400 млн долларов для производства самолетов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

Он подчеркнул, что кредит будет предоставлен на льготных условиях.

«Авиастроительный завод возьмет на нормальных условиях, на льготных, кредит для запуска (производства – УНИАН). Порядка 300-400 млн долл. "Внешэкономбанк" предоставит им… Мы нашли вчера ресурс и договорились о возобновлении производства самолетов», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Киеве подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном «Антонов».