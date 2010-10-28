Укртелеком ограничил доступ в cвою сеть абонентам "Голден Телеком"

«Укртелеком» в одностороннем порядке в нарушение лицензионных условий и правил работы на телекоммуникационном рынке Украины ограничил доступ на номера своей сети для абонентов фиксированной связи «Голден Телеком», чем лишил значительную часть абонентов возможности получать телекоммуникационные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Голден Телеком».

Как считают в компании, таким способом «Укртелеком», пользуясь своим монопольным положением на рынке, «пытается осуществлять давление на «Голден Телеком» ради получения преференциальных договорных условий» по взаимосоединению сетей.

В то же время в «Укртелекоме» объясняют свои действия наличием вопросов преддоговорного спора между операторами относительно условий договора между «Укртелекомом» и «Голден Телекомом» о взаимосоединении сетей компаний на 2010 год.

В «Голден Телекоме» отметили, что компания «ведет диалог исключительно в правовом поле и сурово придерживается принятых в отрасли процедур», отдавая преимущество интересам и правам абонентов. Компания не разрывает и не ограничивает взаимосоединение с телекоммуникационной сетью «Укртелекома».

«В то же время, лишение абонентов прав на получение услуг связи является абсолютно недопустимым средством достижения предпринимательских целей ОАО «Укртелеком»», - отметили в компании «Голден Телеком».

Напомним, 25 октября «Голден Телеком» обратился к Национальной комиссии по вопросам регулирования связи с просьбой безотлагательно вынести данный вопрос на обсуждение заседания НКРС 28 октября и принять решение, которым обязать «Укртелеком» немедленно возобновить прямое взаимосоединение телекоммуникационных сетей в полном объеме, а также безотлагательно провести внеплановую проверку "Укртелекома" на предмет нарушения требований законодательства в сфере телекоммуникаций.

Справка УНИАН. ООО «Голден Телеком» и ЗАО «Украинские радиосистемы» входят в международную группу VimpelCom Ltd. Компании предоставляют услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных, доступа, в Интернет с использованием разных технологий, в том числе оптически волоконного доступа.

"Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.