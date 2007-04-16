В Киеве сын посла Алжира подрался из-за чужой жены

Драка с участием 23-летнего сына посла Алжирской Демократической Республики в Украине произошла в субботу вечером в Киеве на Ярославовом Валу, всего в нескольких кварталах от здания посольства, рассказали в ЦОС МВД в Киеве. Об этом сообщает Обком со ссылкой на "Сегодня".

Задержанные участники потасовки, среди которых двое 20-летних американцев и трое киевлян примерно такого же возраста, утверждают, что поводом для столкновения стали SMSки, которые алжирец якобы писал супруге одного из украинцев. Судя по тому, что к месту, где проходила стычка, не вызывали «скорую», серьезных повреждений никто не получил. После того как дебоширы дали показания в РОВД, их отпустили по домам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Позже появилась информация о том, что в Киеве был избит египетский консул Халед Надер. Однако у правоохранителей информации об этом ЧП пока нет. По их мнению, это всего лишь слухи — «испорченный телефон», который превратил сына посла в консула.