В ”проходном списке” БЮТ будет около 50 новых имён

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины V созыва Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что в первую десятку избирательного списка Блока Юлии Тимошенко войдут члены партии «Реформы и порядок» и лидер объединения «Европейская платформа» Николай КАТЕРИНЧУК.

Как сообщает «5-й канал», об этом Н.ТОМЕНКО сказал во время рабочей поездки в Чернобыльскую зону.

По его словам, в проходную часть списка попадет около 50 новых фамилий. В частности, много внепартийных и членов партий, которые не входят в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Киеве в Украинском доме состоится межпартийный съезд БЮТ.