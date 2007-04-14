Мужчина пытался совершить акт самосожжения в кровати

В Симферопольском районе Крыма 39-летний мужчина попытался совершить акт самосожжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, житель симферопольского пгт. Гвардейское пытался совершить суицид, находясь в комнате, в своей кровати. Крымчанин облился легковоспламеняющимся веществом (спиртом) и поджег сам себя. В результате этого мужчина получил ожоги 80% тела. Пострадавший был доставлен в ожоговое отделение 6-ой городской больницы Симферополя.

На место происшествия выезжали работники милиции и прокуратуры.

О причинах, побудивших крымчанина совершить попытку самосожжения, МЧС Крыма не сообщает.