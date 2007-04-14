Мужчина пытался совершить акт самосожжения в кровати
13:01, 14 апреля 2007Общество
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Об этом сообщает крымская МЧС
В Симферопольском районе Крыма 39-летний мужчина попытался совершить акт самосожжения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, житель симферопольского пгт. Гвардейское пытался совершить суицид, находясь в комнате, в своей кровати. Крымчанин облился легковоспламеняющимся веществом (спиртом) и поджег сам себя. В результате этого мужчина получил ожоги 80% тела. Пострадавший был доставлен в ожоговое отделение 6-ой городской больницы Симферополя.
На место происшествия выезжали работники милиции и прокуратуры.
О причинах, побудивших крымчанина совершить попытку самосожжения, МЧС Крыма не сообщает.
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