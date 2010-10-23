В Крыму хранится более тысячи тонн непригодных ядохимикатов

1050 тонн непригодных к применению пестицидов находятся на территории Крыма, и власти региона считают первым шагом на пути к экологически безопасному полуострову утилизацию ядохимикатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

По данным инвентаризации 2006 года, в Крыму хранилось 1180 тонн непригодных к использованию химических средств защиты растений. В настоящее время, по информации райгосадминистраций, насчитывается 1050 тонн.

«Это количество мы должны зафиксировать и не допускать его увеличения, а также ввоза из других регионов Украины», - сказал крымский вице-премьер Георгий ПСАРЕВ на совещании, где обсуждались вопросы учета и условия хранения непригодных пестицидов и химикатов.

По словам чиновника, из республиканского фонда охраны окружающей природной среды будут выделены средства для финансирования мероприятий по перезатариванию и дальнейшему уничтожению 550 тонн непригодных ядохимикатов.

Райгосадминистрациям поручено продолжить работу по инвентаризации и информированию Рескомитета по охране окружающей природной среды о наличии непригодных пестицидов.