Украинскому рынку авиаперевозок нужны новые крупные игроки?

Эксперты положительно оценивают возможную продажу государственных пакетов двух украинских авиакомпаний.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно планов Фонда государственного имущества Украины продать принадлежащие государству доли в авиакомпаниях «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – 61,6% акций и «АэроСвит — Украинские авиалинии» - 22,4% акций.

В частности, вице-президент «Центра исследований корпоративных отношений» Вячеслав БУТКО считает целесообразной продажу госпакетов акций МАУ и «АэроСвита». «В «АэроСвите» доля государства меньше блокирующего пакета. В МАУ формально государство владеет 61,6% акций, однако, по заслуживающей доверия инсайдерской информации, реально данным перевозчиком управляет очень крупная европейская авиакомпания, в собственности которой сконцентрировано 22,5% акций МАУ. Еще один совладелец МАУ - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - 9,9% акций) фактически солидаризировался с позицией данной европейской авиакомпании. Ни в МАУ, ни в «АэроСвите» государство фактически не играет сколько-нибудь решающей роли. Следовательно, было бы логично продать госпакеты акций этих авиакомпаний», - сказал В.БУТКО.

Однако, по его мнению, вероятность приватизации госпакета акций «АэроСвита» более высока. «Относительно МАУ – если миноритарный акционер фактически управляет авиакомпанией, то зачем ему тратить деньги на покупку дополнительного пакета акций? Этому акционеру было бы целесообразнее законсервировать ситуацию, возможно, воспрепятствовав приватизации МАУ», - сказал эксперт.

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест», кандидат экономических наук Мирослав ТАБАХАРНЮК также полагает, что государству следует продавать свои доли в авиакомпаниях. «Государство уже не единожды подтвердило, что оно плохой собственник. Если нет стратегических интересов государства, тогда следует продавать. При этом продавать следует быстро, максимально обеспечив конкурентные возможности и открытый доступ потенциальным покупателям», - сказал эксперт. Среди потенциальных отечественных покупателей он назвал группу «Приват». По мнению М.ТАБАХАРНЮКА, для возможной продажи акций зарубежным компаниям необходима реклама факта продажи, чтобы потенциальный покупатель мог получить максимум информации об объекте и сформировать для себя его инвестиционную привлекательность. «К примеру, одна из арабских компаний сегодня ищет возможности создания или покупки авиакомпании в Украине. Чем не претендент на покупку? Необходима информация и открытый доступ к покупке», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

По мнению вице-президента УСПП, украинский рынок авиаперевозок, благодаря своему географическому расположению, является довольно перспективным и привлекательным, и он может стать хорошей базой для транзитных авиаперевозок через Украину. «Однако для этого необходимо упростить регуляторную среду, существенно снизить коррумпированность отрасли и сделать ее более привлекательной для зарубежных компаний. Чем больше этот рынок будет открыт, тем больше он будет развиваться», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

По мнению эксперта Института Горшенина Дениса СКВОРЦОВА, украинскому рынку авиаперевозок необходимы новые крупные игроки. «Намерение ФГИУ продать госпакеты акций МАУ и «Аэросвита» создает для новых, как отечественных, так и зарубежных компаний благоприятные возможности для входа на украинский рынок авиаперевозок. Для развития украинской отрасли авиаперевозок необходима конкуренция, ее могут обеспечить только новые компании, обладающие достаточным финансовым потенциалом для расширения и укрепления своих позиций на Украине», - сказал эксперт.

Вместе с тем Д.СКВОРЦОВ отмечает ухудшение инвестиционной привлекательности украинских активов. «Отмена приватизации «Лугансктепловоза», попытка возврата в госсобственность «Запорожского алюминиевого комбината», конфликт Генеральной прокуратуры с «АрселорМитал Кривой Рог» и ряд других конфликтов, по моему мнению, вызывают у потенциальных инвесторов серьезные опасения за будущее своих капиталовложений. Если подобная тенденция будет продолжаться, тогда не исключено, что у инвесторов все чаще начнут возникать мысли не о том, как вложить капитал в украинские предприятия, а как быстрее и без потерь вывести свои активы из Украины», - сказал Д.СКВОРЦОВ.