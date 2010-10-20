Фонд гарантирования вкладов грозит снизить банкам категорию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за несвоевременное предоставление отчетности грозит переводить банки в категорию временных участников.

В своем письме №03-8903/10, текстом которого располагает УНИАН, Фонд обязал банки, которые просрочили подачу отчетности, предоставить ее вместе с письмом-объяснением о причинах нарушения Правил предоставления отчетности.

«Нарушение требований нормативно-правовых актов Фонда гарантирования вкладов физических лиц является основанием для информирования Национального банка Украины о применении им соответствующих мер воздействия и может быть основанием для перевода банка в категорию временных участников Фонда», - говорится в письме Фонда.

В письме Главного управления Национального банка Украины в Киеве и Киевской области №09-302/22458, которое было направлено в адрес коммерческих банков, отмечается увеличение фактов предоставления банками недостоверной информации относительно операций с иностранной валютой.

Регулятор напоминает, что исправления в отчетность можно вносить в соответствии с разрешением НБУ не позже чем через три рабочих дня (для ежедневных форм отчетности – не позже чем через четыре часа рабочего дня) после установленного срока подачи форм отчетности. Предоставление исправленной статистической отчетности после установленного срока считается несвоевременным и является нарушением, за которое к банку применяются штрафные санкции.