Киевское метро в лесу не понадобится

Киевская городская государственная администрация законсервирует строительство станции метро «Красный хутор» Сырецко-Печерской линии. Об этом сегодня сообщил журналистам городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На просьбу подтвердить информацию относительно приостановки строительства этой станции он отметил: «Это правда, что будет происходить консервация линии, которую строили в лесу, потому что звери на метро не ездят».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Киев сосредотачивает усилия «на линиях, которые являются главными. Это - линия метро в сторону выставки, новые выходы на Львовской площади и на Киевском железнодорожном вокзале».

В то же время первый заместитель городского головы Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отметил, что от строительства этой станции пока не отказываются. «Еще будет обсуждаться (вопрос строительства), она не является для нас принципиальной ни в финансировании, ни во времени», - сказал он.

Как ранее сообщалось, городские власти обещали ввести в эксплуатацию станцию метро «Красный хутор» Сырецко-Печерской линии до конца текущего года.