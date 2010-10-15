В Борисполе горел рынок

В городе Борисполь Киевской области на территории рынка „Зоряный” в павильонах розничной торговли возник пожар, вследствие которого огнем повреждены 138 торговых павильонов с товарами на общей площади 3300 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями МЧС не допущено распространение огня на 32 торговых павильона и соседние здания. Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 12 отделений пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материального ущерба – устанавливаются.