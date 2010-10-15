В Борисполе горел рынок
09:59, 15 октября 2010Общество
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Повреждены 138 торговых павильонов
В городе Борисполь Киевской области на территории рынка „Зоряный” в павильонах розничной торговли возник пожар, вследствие которого огнем повреждены 138 торговых павильонов с товарами на общей площади 3300 кв. м.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями МЧС не допущено распространение огня на 32 торговых павильона и соседние здания. Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 12 отделений пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер материального ущерба – устанавливаются.
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