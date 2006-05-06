Семенюк поставила ультиматум новому собственнику «Криворожстали»

Фонд госимущества подаст в суд на нового собственника «Криворожстали», если в течении 30 дней Mittal Steel не выполнит взятых на себя инвестобязательств (Уточненная)

Вниманию подписчиков! В информации, опубликованной в выпусках УНИАН 5 мая, «Фонд госимущества потребует в суде разрыва договора купли-продажи с покупателем «Криворожстали», если в течении 30 дней Mittal Steel не выполнит взятых на себя инвестобязательств» следует внести коррективы в заголовок и лид, исключив слова «потребует в суде разрыва договора купли-продажи с покупателем «Криворожстали»:

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Фонд государственного имущества планирует обратиться в суд, если новый собственник ОАО «Криворожсталь» - компания Mittal Steel Germany GmbH, на протяжении 30 дней не выполнит инвестобязательств, к выполнению которых у Фонда есть претензии (выплата «тринадцатой» зарплаты и увеличение тарифа по оплате труда, исходя из минимального прожиточного уровня - УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, такие выводы сделала Комиссия по вопросам обжалования результатов проверки выполнения условий договора купли - продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь» по результатам своей работы с 14 по 25 апреля 2006 года.

По информации пресс-службы, комиссия, рассмотрев объяснения Mittal Steel Germany GmbH, подтвердила свои претензии к выполнению покупателем взятых на себя инвестобязательств по «Криворожстали». «Выводы, осуществленные при проверке и зафиксированные в акте (проверки - УНИАН), остаются без изменений», - отметили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, на предприятии с 29 ноября 2005 года был установлен размер тарифной ставки для рабочего 1 разряда с нормальными условиями труда в размере прожиточного минимума 453 грн., что отвечало требованиям Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2005 год».

В последующем, по информации пресс-службы, покупателем не обеспечивался пересмотр размера тарифной ставки, что и стало предметом для рассмотрения вопроса на комиссии. Как отметили в пресс-службе, вопрос относительно выплаты вознаграждения будет рассматриваться после проведения общего собрания акционеров и утверждения результатов работы.

Справка УНИАН. «Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

В ноябре 2005 года контрольный пакет ОАО «Криворожсталь» в размере 93,02% уставного фонда приобрела компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия). Впоследствии комбинат был переименован в «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Новый собственник «Криворожстали» обязался выполнить ряд условий конкурса в отношении экономической деятельности, инновационно-инвестиционной деятельности, а также социальной сферы и природоохранной деятельности ОАО.

Отличительной чертой условий договора по «Криворожстали» является большой блок социальных обязательств, которые должен выполнить новый собственник. Обязательства нового собственника «Криворожстали» по «социалке» подробно расписаны в 19-ти пунктах договора купли-продажи меткомбината.