Янукович о платных услугах в вузах: это решение прежнего правительства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что решения, которые были приняты Министерством образования о предоставлении платных услуг в вузах не учитывали интересы молодежи.

Об этом он заявил в интервью 5-у каналу.

“Я считаю, что те решения о предоставлении платных услуг не учли очень много интересов молодежи. Это и жизнь молодых людей, и функционирование вузов”, – сказал Президент.

При этом он заметил, что такие решения принимало Минобразования, в составе которого есть достаточно много подразделений и инструментов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он обсуждал этот вопрос с премьером Николаем АЗАРОВЫМ. Последний заявил, что “это решение не правительства АЗАРОВА, а предыдущего”.

Кроме того, Президент считает, что подобные новации нужно было рассматривать и вводить до начала учебного года, а не во время учебы, что и вызывало недовольство студентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 августа принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности».

11 октября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ выступил против введения новых платных услуг для студентов и потребовал от премьер-министра Николая АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

12 октября правительство изменило постановление о перечне платных услуг для студентов, изъяв часть упомянутых положений.