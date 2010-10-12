Несколько пострадавших в ДТП в Марганце - в критическом состоянии

Несколько пострадавших в результате столкновения в Марганце пассажирского автобуса с локомотивом находятся в критическом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В то же время в ДСО отметили, что пока не готовы назвать точное количество этих людей.

«По нашей информации, степень травм различная, некоторые находятся в критическом состоянии, поэтому трагические цифры будут изменяться…», - отметили в ДСО.

По данным пресс-службы МЧС, ДТП произошло сегодня в 9.25 вблизи с. Максимовка Никопольского района Днепропетровской области на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Марганец – Никополь (116 км железной дороги Кривой Рог - Запорожье).

Маневровый локомотив столкнулся с пассажирским автобусом «ЭТАЛОН» (по предварительным данным, перевозил около 50 человек).

По предварительным данным, погибли 38 человек, из которых один человек умер в больнице, 11 человек в тяжелом состоянии госпитализированы в Марганецкую городскую больницу (были госпитализированы 12 человек).

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 56 человек, а также 17 единиц техники.

Спасательные работы продолжаются. Дополнительно привлекаются подразделы МЧС и скорой медицинской помощи.

На месте аварии работает оперативная группа ГУ МЧС Украины в Днепропетровской области.

Ситуация находится на контроле МЧС.