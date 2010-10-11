15% домов в Киеве - еще без тепла

По состоянию на утро 11 октября в Киеве отапливаются 9 тысяч 94 жилых дома (свыше 85%).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации Главного управления жилищного хозяйства, в частности, в Голосеевском районе обогревается 921 дом, в Дарницком – 787 домов, в Деснянском – 639 домов, в Днепровском – 855 домов, в Оболонском районе – 726 домов, в Печерском – 776 домов, в Подольском – 792 дома, в Святошинском – 816 домов, в Соломенском районе – 1 тыс. 348 домов, в Шевченковском – 1 тыс. 434 дома.

Всего к системам теплоснабжения необходимо подключить 10 тыс. 678 жилых домов.

Дошкольные учреждения, школы и медицинские учреждения отапливаются стопроцентно.