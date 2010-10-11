Где нужна теплоцентраль, а где от нее стоит отказаться?

В Ивано-Франковске утверждена схема теплоснабжения города. Об этом сообщил журналистам директор коммунального предприятия «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» Игорь ПРОКОПИВ. По его словам, соответствующее решение принял Ивано-Франковский горсовет 5 октября 2010 года.

«Это такая электронная программа, которая определяет тепловую нагрузку какой-либо квартиры, какого-либо дома и четко показывает, где целесообразно использовать теплоцентраль, а где, возможно, от нее стоит отказаться», - отметил И.ПРОКОПИВ.

В настоящее время в Ивано-Франковске насчитывается 71 жилой дом, где более 70% жителей отключены от централизованного отопления. «Это - прямые наши убытки», - уточнил он.

По его мнению, привело к разбалансированию системе теплоснабжения и то, что на протяжении последних лет 12 тыс. абонентов предприятия получили разрешение городской власти на отключение от централизованного отопления.

И.ПРОКОПИВ убежден, что новая схема теплоснабжения даст возможность провести полную ревизию, чтобы «было понятно, где индивидуальное отопление, а где нужна теплоцентраль».