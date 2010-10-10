Состоялись мастер-классы слингоношения для матерей

В Тернополе в рамках Международной недели слингоношения состоялись мастер-классы для матерей по применению слингов (перевязь для ношения младенца).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов акции, ее кульминацией будет сегодняшний сбор всех слингомам Тернополя на Театральном майдане. Во время встречи матери будут делиться опытом ношения новорожденных детей в слингах. Слингомамы также будут популяризировать этот метод среди жителей города.

"Для маленького ребенка важно максимум времени проводить в непосредственном контакте с мамой. В слинге малыш чувствует себя защищенным", - отметили организаторы, добавив, что ношение в слинге также позволяет ребенку оптимально развиваться физически, ведь его положение в слинге имитирует положение в мамы на руках, ножки правильно разведены, стимулируется развитие мышц.

Предварительно в рамках Международной недели слингоношения в Тернополе состоялись лекции на эту тему, а также развлекательная программа с конкурсами для мам и детей.