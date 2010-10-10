Митрополит Владимир посещает Полтаву

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР посещает Полтаву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии, 10 октября Предстоятель возглавит торжества по случаю прославления в лике святых Епископа Афанасия (Вольховского). Его Блаженству будут сослужить архиереи Украинской Православной Церкви. Митрополит возглавит Божественную Литургию в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.

Также, в этот день Блаженнейший ВЛАДИМИР совершит чин освящения места под строительство храма в честь Святого Апостола Андрея Первозванного на перекрестке улиц Сенная и Пушкина.