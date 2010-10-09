Погода на воскресенье

Завтра почти по всей территории Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 10 октября будет облачно с прояснениями. На крайнем западе без существенных осадков, на остальной территории дожди, в восточных и центральных областях, а ночью и в южной части местами сильные дожди. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, в южной, восточной части и большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11° (на западе местами 0-2° мороза); днем 8-13°, на Закарпатье, в Крыму и Приазовье 11-16°

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.

В столице также будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.