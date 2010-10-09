Вода в Дунае снова признана пригодной для питья

Венгерские власти заявляют, что концентрация ядовитых веществ в Дунае, попавших туда после аварии на заводе в г.Айке, снизилась, и вода снова пригодна для питья. Заявление руководства страны последовало после свежих анализов, передает Associated Press.

Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовом, что кризисная ситуация, связанная с экологической катастрофой, преодолена, и что дальнейшего загрязнения Дуная не будет.

Вечером 5 сентября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, стало известно, что на заводе глинозема Ajka Timfoldgyar в г.Айка в 160 км от Будапешта произошла авария. Там прорвало резервуар с красным шламом - ядовитым отходом производства. Это происшествие привело к заражению местности ядохимикатами. Серьезно пострадали три медье (региона) - Веспрем, Ваш и Дьер-Мошон-Шопрон.

Авария привела к гибели семи человек. Пострадавшими числятся более 130 жителя страны. В притоках Дуная утром 8 октября отмечены случаи массовой гибели рыбы. 7 октября шлам попал в главную реку региона - Дунай, создав угрозу соседним странам. Власти этих государств ведут непрерывный контроль качества воды в Дунае.