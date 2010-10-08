В Симферополе создают сеть социальних аптек

Уже в этом месяце в Симферополе запланировано открытие первой социальной аптеки.

Об этом сообщил Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты после заседания президиума Ассоциации медицинских работников Крыма.

«Сегодня мы нашли средства — 7,5 миллиона гривен, чтобы создать сеть социальных аптек, и первая аптека будет открыта в Симферополе уже в октябре», — отметил крымский премьер. По его словам, ветераны Великой отечественной войны смогут бесплатно получать здесь медицинские препараты на сумму до 50 грн.

Как сообщало агентство е-Крым, Министерство здравоохранения Крыма приступило к созданию сети социальных аптек, в которую войдут две базовые аптеки и 40 аптечных пунктов.

В программе социально-экономического развития Крыма на текущий год предусмотрено 7,5 млн. грн. на эти цели.