На Азовстали отравились шесть человек

В г. Мариуполь, на территории ОАО “Металлургический комбинат „Азовсталь”, вчера во время проведения внешних газосварочных работ в котельном цехе коксохимического производства (цех находится на капитальном ремонте, работы проводит ЗАО „Укрэнергочермет”) остатками доменного газа отравилось шесть человек, которые с отравлением разных степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.