Ювелир присвоил 2,4 кг золота

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Винницкой области разоблачили менеджера-ювелира по реализации драгоценных ювелирных изделий, который присвоил золотые украшения общим весом 2 кг 439 г.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

На протяжении декабря 2009 года – февраля 2010 года менеджер получал ювелирные изделия, которые должен был передать для реализации частным предпринимателям, которые занимаются продажей драгоценных металлов на территории Винницкой и других областей Украины.

Во время проверки было установлено, что указанная продукция не была передана для реализации ни одному из частных предпринимателей, вместо этого злоумышленник срезал места с пробой изделия, а остальной металл присвоил.

Подозреваемый изготавливал эксклюзивные ювелирные изделия, и предприятие, где он работал, заказало у него 20 женских браслетов. После изготовления украшения были сданы на склад предприятия и, пролежав там несколько дней, начали темнеть, неизменными оставались только те места, на которых была указана 585-я проба.

При проверке браслетов в Государственной пробирной палате Украины было установлено, что в этих ювелирных изделиях золото отсутствует. Золотыми оказались лишь места, на которых стоит проба. Позже было выяснено, что эти места были вырезаны из тех изделий, которые были предоставлены мужчине для реализации.

Таким образом, мошенник нанес предприятию убытки на сумму свыше 631 тыс. грн.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).