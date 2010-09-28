К концу недели погода резко испортится

Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в Украине на протяжении 30 сентября – 3 октября 2010 г.

Как сообщил УНИАН начальник УкрГМЦ Николай КУЛЬБИДА, на протяжении 30 сентября - 1 октября в связи с перемещением на территорию Украины циклона с Балкан ожидается осложнение погодных условий: пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в южной части, восточных, большинстве центральных областей - сильные дожди с грозами. Ожидается усилением скорости ветра до 17-22 м/с, в Крыму и Приазовье - местами до 25-30 м/с.

2-3 октября - прекращение осадков; снижение ночной температуры до заморозков на поверхности почвы: 2 октября в северной и западной частях, 3 октября в Украине, кроме юга, (в северных областях местами и в воздухе) – заморозки 0-3°.