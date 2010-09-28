«Поцелуй Иуды» будут реставрировать два года

11:03, 28 сентября 2010
Общество
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Но прогнозы оптимистичны

Картину «Поцелуй Иуды, или Взятие Христа под стражу» известного итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо, украденную из Одесского музея западного и восточного искусства, будут реставрировать два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир ОСТРОВСКИЙ вчера на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, ведущие реставраторы Украины дают оптимистические прогнозы насчет восстановления.

«Сейчас на картине, возвращенной из Германии, специалисты поместили многочисленные наклейки, которые удерживают кусочки краски на полотне, которые едва держатся», - уточнил он.

По словам В.ОСТРОВСКОГО, реставраторы начнут работу лишь после завершения экспертиз полотна и следственных действий по делу его похитителей, задержанных в Германии. Восстанавливать картину, которая сейчас находится в Национальном реставрационном центре, будут примерно в течение двух лет. Затем картина будет возвращена в одесский музей, откуда ее похитили злоумышленники.

«Все расходы, - добавил В.ОСТРОВСКИЙ, - возьмет на себя государство».

Как сообщал УНИАН, шедевр гениального Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» стоимостью около 100 млн. дол. был похищен в ночь на 4 августа 2008 года из Одесского музея Западного и Восточного искусства

Картину удалось похитить из-за недостаточно надежной охраны экспонатов музея.

25 июня 2010 года в Берлине работниками МВД Украины совместно с правоохранительными органами Германии были задержаны три гражданина Украины и один гражданин ФРГ, которые похитили картину Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

30 сентября в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Караваджо.

8 сентября генеральный директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Светлана СТРЕЛЬНИКОВА не смогла дать точный ответ на вопрос, когда завершится реставрация картины «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

 

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