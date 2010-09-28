Электричка на Борисполь пойдет через новый Дарницкий мост

Железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом «Борисполь» может быть открыто через 2 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сказал во время торжественного открытия железнодорожного сообщения на Дарницком мосту в Киеве.

Министр отметил, что уже многое сделано для запуска железнодорожного сообщения. «Сегодня уже ничего не мешает за два года запустить движение такого электропоезда», - сказал он.

По словам К. ЕФИМЕНКО, проект железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь» будет разработан до конца года. «Сейчас принято постановление Кабинета министров Украины о проектировании, и мы планируем в декабре 2010 года закончить проектно-изыскательские работы, просчитать смету», - сообщил министр.

К. ЕФИМЕНКО отметил, что речь идет не о строительстве нового железнодорожного маршрута, а фактически об объединении существующих участков и их продлении. Предварительно планируется, что маршрут будет связывать станции Жуляны - Киев-Пасс. - ст. Левый берег - ст. Дарница и конечная остановка - аэропорт Борисполь. Министр отметил, что электричка до Борисполя будет проходить именно по новому Дарницкому мосту.

Как сообщал УНИАН, китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл. на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года. Помимо строительства, китайская сторона будет отвечать за обучение персонала и обеспечение качества работы новой магистрали.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 28 июля 2010 г. №1567-р определил организацию железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь». Согласно указанному документу, реализация проекта запланирована на 2010-2012 годы. Согласно распоряжению, срок разработки ТЭО - до 1 декабря 2010 г.