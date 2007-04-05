Янукович не может выполнить решение СНБО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает невозможным выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о выделении до 7 апреля денежных средств на проведение внеочередных парламентских выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Это невозможно», - сказал премьер.

Что же касается использования средств на выборы из резервного фонда, то В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что для этого необходимо согласие Верховной Рады, которая указом Президента распущена.

По его словам, в бюджете средства на проведение внеочередных выборов не заложены.

Отвечая на вопрос, будет ли Кабмин выполнять решение СНБО, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что оно еще должно быть введено в действие соответствующим указом Президента. При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодняшнем заседании СНБО он по этому поводу “высказал предостережение относительно дальнейшего сознательного углубления конфликта”.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что позиция правительства есть и остается неизменной – дождаться заключения Конституционного Суда относительно конституционности указа Президента о роспуске парламента. “Пока КС не признает указ Президента конституционным, правительство не будет ничего делать”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 5 апреля, поручил Кабинету Министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.

По словам секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА, это решение СНБО будет утверждено указом Президента Виктора ЮЩЕНКО, который будет подписан в ближайшее время.