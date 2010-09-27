Мэр Новомосковска остается под стражей

Индустриальный районный суд Днепропетровска своим постановлением от 24 сентября продлил срок пребывания под стражей до 10 суток мэра Новомосковска Виктора ЛИТВИЩЕНКО, задержанного за злоупотребление властью и растрату имущества.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября В.ЛИТВИЩЕНКО был задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой Днепропетровской области по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В.ЛИТВИЩЕНКО инкриминируется превышение власти по ч. 3 ст. 365 и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Мэр Новомосковска подозревается в незаконной передаче на баланс одного из предприятий города 14 объектов недвижимости и уменьшения процентной ставки, что привело к снижению арендной платы за землю. Предварительные убытки, нанесенные территориальной общине города, - более 2 млн. грн.

Сотрудники УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области проводят дальнейшие следственные действия.