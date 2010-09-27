Россия готова полностью обеспечить Китай газом

Россия готова в полной мере обеспечить рост потребления газа Китаем, заявил в Пекине вице-премьер РФ Игорь Сечин.

"В Китае основным энергоносителем является уголь, поэтому практически нет никаких ограничений по росту потребления газа в Китае, газ имеется у Российской Федерации в полном объеме, необходимом для развития китайской экономики", - сказал Сечин журналистам, комментируя ход переговоров с Китаем по газу.

Он сообщил, что коммерческие контракты по газу между РФ и КНР могут быть подписаны до середины следующего года. Поставки российского газа в Китай могут начаться с 2015 года, если по всем элементам будет найдена договоренность.

Игорь Сечин сопровождает президента РФ Дмитрия Медведева в ходе официального визита главы российского государства в КНР.