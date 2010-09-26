Янукович благодарит машиностроителей

Отечественный машиностроительный комплекс наращивает свой вклад в развитие экономики Украины.

Об этом отметил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в размещенном на сайте главы государства поздравлении по случаю Дня машиностроителя.

Президент поблагодарил машиностроителей за высокий профессионализм, самоотверженность и повседневный настойчивый труд.

“Отечественный машиностроительный комплекс с его мощным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом наращивает свой вклад в развитие экономики Украины. Большинство предприятий отрасли успешно осваивают рыночные механизмы, расширяют ассортимент производства, обновляют технологическую базу”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что все эти начинания будут стимулировать подъем целого ряда высокотехнологичных отраслей экономики, способствовать выпуску конкурентоспособной и наукоемкой продукции, укрепят позиции Украины как мирового индустриального государства.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал машиностроителям творческого вдохновения и новых достижений во всех делах, счастья, здоровья и благополучие.