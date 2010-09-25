Азаров: Совет предпринимателей будет собираться регулярно

Заседания Совета предпринимателей при Кабинете министров будут проходить регулярно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 25 сентября на первом заседании нового состава Совета предпринимателей при Кабмине, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Сегодня первое организационное заседание нового состава Совета предпринимателей при Кабинете министров. Заседания будут проводиться регулярно, и Леонид Петрович КОЗАЧЕНКО будет оформлять все наши с вами договоренности, как предложения к рассмотрению КМУ», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По мнению главы правительства, заданием Совета предпринимателей должна стать подготовка конструктивных предложений в направлениях дерегулирования предпринимательской деятельности, борьбы с коррупцией, устранения административного давления и формирования благоприятного инвестиционного климата.