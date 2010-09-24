Завтра в Украине будет тепло и сухо

Завтра в Украине осадков не ожидается, утром слабый туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентри, ветер юго-восточный (в южной части северо-восточный), 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей 12-17°; днем 19-24°, в южной части и в Закарпатье местами 25-27°.

В Киевской области в субботу температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 7-9° тепла, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-22°, в Днепре возле Киева 16°.