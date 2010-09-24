В Донецкой области горит шахта

На шахте «Пионер» в г. Доброполье Донецкой области ликвидируют пожар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профосоюза работников угольной промышленности Украины (ПРУП).

В сообщении со ссылкой на технического инспектора труда ЦК ПРУП Владимира САМОЙЛЕНКО отмечается, что в 23.04 23 сентября на шахте «Пионер» (ГП «Добропольеуголь») произошло самовозгорание угля в выработанном пространстве второй северной лавы пласта М4/2 горизонта 500 метров.

«На момент обнаружения выходящего дыма в шахте находился 131 горняк, на аварийном участке – 22 человека. Все работники были оперативно выведены на поверхность, пострадавших нет», - сказал В.САМОЙЛЕНКО.

Прибывшие на шахту горноспасатели приступили к ликвидации пожара. По данным экспресс-анализа, в рудничном воздухе на данный момент доля метана составляет 0,1%, угарного газа СО - 0,0011%, температура пока нормальная.

Как уточнил Главный технический инспектор труда Укруглепрофсоюза при Добропольском теркоме Евгений МИЛЕНКО, для ликвидации очага возгорания горноспасателями на аварийный участок протянуты пожарные рукава, подается вода.

Е.МИЛЕНКО констатировал, что ситуация осложняется обрушением кровли в выработанном пространстве по самую секцию крепи, то есть, у горноспасателей нет возможности подойти вплотную к очагу возгорания (длина лавы составляет 250 метров). «Сейчас прорабатываются различные варианты для решения проблемы», - отметил Е.МИЛЕНКО.

Предварительной причиной пожара специалисты называют возгорание серы.

В данное время работа шахты приостановлена. Продолжается только откачка воды и все необходимые действия по ликвидации аварии.