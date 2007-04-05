Донецкую банду приговорили к пожизненному заключению

Апелляционный суд Донецкой области вынес приговор членам банды, совершавшей преступления на территории Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в 1992 году в г. Артемовске начали действовать две банды, которые вскоре объединились в одну. Их деятельность распространялась также на ряд городов Донецкой и Луганской областей. Жертвами преступников становились владельцы обменных пунктов валюты, руководители предприятий. Среди пострадавших даже священнослужитель и бывший прокурор города. У представителя духовенства осужденные украли редкие иконы, другую церковную утварь общей стоимостью более одного миллиона гривен.

На счету осужденных - ограбления складов и даже столовой, откуда было украдено… три килограмма мяса, отметили в прокуратуре.

Также доказано, что членами банды совершено 10 убийств, в том числе женщины, у которой убийцы забрали всего 30 гривен.

В арсенале банды было огнестрельное оружие и бейсбольные биты, которые использовались для устрашения потенциальных жертв.

В ходе следствия были задержаны 19 членов банды. Практически все они - отцы несовершеннолетних детей.

Приговором суда члены банды были приговорены к лишению свободы с конфискацией имущества: пять человек - к пожизненному заключению, остальные получили сроки от 7 до 14 лет.

Также суд постановил взыскать с осужденных все судебные издержки и возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим по предъявленным искам.