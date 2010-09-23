Из Украины выдворили 8 воров в законе

Милиция в текущем году прекратила преступную деятельность 11 так называемых "воров в законе", 8 из них уже выдворены из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Эдуард ФЕДОСОВ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"В этом году сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью прекратили преступную деятельность 11-ти "воров в законе", которые прибыли в Украину с целью перераспределения сфер влияния в уголовной среде", - отметил он.

Э.ФЕДОСОВ сообщил, что 8 из этих "воров в законе" уже выдворены из Украины с запретом въезда в нашу страну.

Говоря о результатах работы подразделений УПОБ, Э.ФЕДОСОВ отметил, что в текущем году раскрыто 30 умышленных убийств, в том числе 7, совершенных на заказ, а также 10 покушений на убийство.

Кроме того, раскрыто более 1 тыс. преступлений в сфере служебной деятельности, более 300 фактов взяточничества. По материалам ГУБОП к ответственности привлекаются 16 судей, 12 из них - за взяточничество.