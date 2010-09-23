Погода на завтра

24 сентября в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в северных и центральных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части 7-12°; днем 17-22°, в Крыму местами 23-25°.

В Киеве и столичной области сохранится небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.

23 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 16°.