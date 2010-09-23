Милиция разогнала бордель в Евпатории

Сотрудники милиции задержали в Евпатории (Крым) местную жительницу, которая устроила в своей квартире бордель.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымского управления МВД, 48-летняя женщина сдавала жилье как почасово, так и посуточно.

Она также могла предоставить для развлечений трех молодых женщин от 20 до 30 лет.

Организатор борделя в молодости занималась проституцией, отметили в пресс-службе.

"Сводница заявляет, что имеет позитивный ВИЧ-статус. Однако медицинских и документальных подтверждений ее слов у правоохранителей пока нет», - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "создание или содержание притонов разврата и сводничество". Санкция - ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Женщина находится под подпиской о невыезде.