Гидрометцентр обещает теплую зиму

Среднемесячная температура воздуха в октябре будет 7-9° тепла, на юге - до 12°, что близко к средним многолетним значениям, в восточной части местами - выше их.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гидрометцентра, ссылаясь на анализ климатических данных и прогностических разработок Украинского научно-исследовательского гидрометинститута, Украинского гидрометцентра, а также прогностических данных Гидрометцентра России и Национальной гидрометеорологической службы США.

В ноябре средняя месячная температура будет близкой к средним многолетним значениям, в восточной части, возможно, местами выше нормы и будет составлять 1-4° тепла, в южных областях и в Крыму местами 6-8° тепла.

В декабре на большей части территории страны с вероятностью 55-70% температура будет близкой к норме; средняя месячная температура будет 1-4° мороза, в южных областях и на Закарпатье 0-2° мороза, в Крыму до 2°тепла.

Январь ожидается теплым (вероятность 70-75%, в западных областях - 50%), вероятность холодного января незначительна - 10-15%; среднемесячная температура в большинстве областей будет 3-6° мороза, на юге и Закарпатье 1-3° мороза, в Крыму до 2° тепла.

Февраль в западных областях будет близким к норме (вероятность 55%), на остальной территории с вероятностью 60-65% теплее, чем обычно; вероятность холодного февраля незначительна - 5-15%. Средняя месячная температура в феврале будет составлять 2-5° мороза, в восточной части - до 7° мороза, на Закарпатье и крайнем юге 0-2° мороза.

Ориентировочный прогноз на осенне-зимний сезон будет уточняться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами.