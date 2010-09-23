В Херсоне 200 домов остались без воды
10:41, 23 сентября 2010Общество
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Магистральный водопровод лопнул вчера
В Херсоне из-за аварии на улице Марии Фортус без водоснабжения остались 200 домов в частном секторе.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, порыв на магистральном водоводе произошел вчера 23.00.
Аварию устраняют сотрудники КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона".
Возобновление подачи воды планируется уже сегодня.
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