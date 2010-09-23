В Херсоне 200 домов остались без воды

В Херсоне из-за аварии на улице Марии Фортус без водоснабжения остались 200 домов в частном секторе.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, порыв на магистральном водоводе произошел вчера 23.00.

Аварию устраняют сотрудники КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона".

Возобновление подачи воды планируется уже сегодня.