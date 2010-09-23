Азаров сегодня едет в Одессу
08:31, 23 сентября 2010Общество
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(программа пребывания)
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Одесской области.
Как сообщается на Правительственном портале, во время поездки Н.АЗАРОВ проведет совещания по решению проблемных вопросов социально-экономического развития Одесской области и по вопросам развития портов.
Также премьер-министр Украины ознакомится с работой Одесского морского торгового порта, Одесского Национального Академического театра оперы и балета и Национального университета «Одесская юридическая академия».
Кроме того, запланирован подход Н.АЗАРОВА к представителям одесских СМИ и участие в прямом эфире ТРК «Академия» (г. Одесса).
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