Азаров сегодня едет в Одессу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Одесской области.

Как сообщается на Правительственном портале, во время поездки Н.АЗАРОВ проведет совещания по решению проблемных вопросов социально-экономического развития Одесской области и по вопросам развития портов.

Также премьер-министр Украины ознакомится с работой Одесского морского торгового порта, Одесского Национального Академического театра оперы и балета и Национального университета «Одесская юридическая академия».

Кроме того, запланирован подход Н.АЗАРОВА к представителям одесских СМИ и участие в прямом эфире ТРК «Академия» (г. Одесса).