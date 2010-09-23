ТНК-ВР готова добывать метан в Украине

Российско-британская компания ТНК-ВР намерена вложить более 100 млн. долл. в освоение добычи газа метана угольных месторождений в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН.

По его словам, компания, в частности, разработала соответствующий проект меморандума с Кабинетом министров Украины об освоении первой скважины в Луганской области. Проект меморандума предусматривает обязательства ТНК-ВР инвестировать в этот проект на первом этапе свыше 100 млн. долл.

И. КИРЮШИН также отметил, что заинтересованность в реализации подобных проектов на территории Украины высказали компании Chevron Corporation (США) и Shell International Petroleum Company Ltd. (Нидерланды). В то же время, отметил замминистра, к предложениям указанных компаний у министерства есть ряд замечаний. В частности, отметил И. КИРЮШИН, украинская сторона просит предоставлять гарантии того, что после получения указанными компаниями лицензий на указанные месторождения они не будут законсервированы, как это произошло, к примеру, в Польше.

Справка УНИАН. ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»).

Совокупные доказанные запасы компании по методике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) без учета срока действия лицензии составили 8,112 млрд. баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1 400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.