Три города остались без воды из-за аварии

Население трех городов Кировоградской области – областного центра, Знаменки и Александрии – осталось без водоснабжения на неопределенный срок из-за порыва на водопроводе «Днепр - Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила диспетчерская служба водопровода.

Порыв магистральной трубы диаметром 1,2 м произошел 21 сентября около 15.00 вблизи Александрии. От электропитания отключены насосы, которые обеспечивают водой три города. Когда водоснабжение будет возобновлено, пока неизвестно. Работники Кировоградского водоканала прогнозируют, что через три-четыре дня.

Областное коммунальное производственное предприятие «Днепр - Кировоград» обеспечивает питьевой водой водоканалы четырех городов Кировоградской области – областного центра, Знаменки, Александрии и Светловодска.